Viação São Miguel - Divulgação

Viação São MiguelDivulgação

Publicado 13/10/2022 19:25 | Atualizado 13/10/2022 21:14

A Viação São Miguel, empresa responsável pelo transporte público municipal de Resende, informou que a partir desta sexta-feira (14) vai paralisar as linhas que atendem os distritos rurais (Serrinha, Mauá, Bagagem, Rio Preto e Fumaça), bem como reduzir os horários dentro do perímetro urbano. O motivo seria a impossibilidade de compra de óleo diesel.



Segundo a empresa, desde o início da pandemia da covid-19, com o aumento no preço do combustível, grande oferta de gratuitade no transporte de passageiros, além da falta de fiscalização sobre transportes clandestinos, a Viação vem sofrendo com a diminuição de usuários nos coletivos.



Em nota, a São Miguel também afirma que há mais de três anos vem sendo impedida de realizar reajustes nas tarifas. A direção disse que lamenta a decisão, mas aguarda uma resposta do poder público municipal.

A Prefeitura de Resende informou que foi notificada no fim do expediente desta quinta-feira (13) sobre a possível paralisação da empresa. De qualquer forma, a Prefeitura está buscando formas legais para garantir o ir e vir da população.