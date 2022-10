Time feminino do Pérolas Negras - Vinícius Valim/Pérolas Negras

Publicado 10/10/2022 19:25

Em quinto lugar no Campeonato Carioca, melhor campanha entre os times de menor investimento, o Pérolas Negras se classificou para a Série A3 do Brasileiro Feminino em 2023. No estadual, foram cinco vitórias e três derrotas.



No sábado (8), o time perdeu por 5 a 0 para o Fluminense e se despediu do Estadual nas quartas de final. Mas a classificação para a terceira divisão nacional foi confirmada no domingo, quando o Vasco eliminou o Rio de Janeiro, equipe que ficaria com a vaga caso avançasse às semifinais.



O torneio nacional é disputado em cinco fases, no formato de mata-mata, com jogos de ida e volta. Além do Pérolas, mais nove clubes estão confirmados no torneio em 2023: Recanto-MA, Vila Nova-ES, Mixto-MT, Toledo-PR, Porto Velho-RO, Irandura-AM, Cefama-MA, Aliança-GO e Vasco da Gama-RJ.