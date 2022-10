Sine Itinerante em Resende - Raimundo Brasil

Sine Itinerante em ResendeRaimundo Brasil

Publicado 09/10/2022 05:00 | Atualizado 09/10/2022 12:10

No próximo domingo (9), a Feira Livre do Parque das Águas recebe mais uma edição do programa Sine Itinerante. A ação acontece entre 9h e 12h no Jardim Jalisco. Mais informações pelo telefone (24) 3360-6238.

Durante o projeto, a população poderá esclarecer dúvidas sobre a emissão da Carteira de Trabalho e Carteira de Trabalho Digital, cadastrar currículos, realizar o agendamento do Seguro Desemprego e ainda esclarecer demais dúvidas com os profissionais.

Para realizar o cadastramento dos dados e receber atendimento é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência atualizado.

De segunda a sexta-feira, o Sine Resende funciona na Rua Gulhot Rodrigues, n° 275, no bairro Comercial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.