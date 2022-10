Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), de janeiro a novembro de 2021 foram realizados mais de 12 mil transplantes pelo SUS. - Douglas Pacheco

Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), de janeiro a novembro de 2021 foram realizados mais de 12 mil transplantes pelo SUS.Douglas Pacheco

Publicado 07/10/2022 15:14

O Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Grégori, em Resende, realizou na quinta-feira (6) mais uma captação de órgãos de um paciente que faleceu na unidade. Foram captados os rins, córneas e o fígado, que podem salvar até quatro vidas.

A cirurgia aconteceu após autorização da família do paciente e foi intermediado pelos membros do Programa Estadual de Transplantes (PET) do Rio de Janeiro com o auxílio da equipe do Hospital de Emergência. Após a retirada, os órgãos foram encaminhados ao Rio de Janeiro.

O secretário de Saúde de Resende, Jayme Neto, destacou a importância da atitude mesmo em meio a dor da perda. "Este é um exemplo de empatia e humanidade, tanto por parte dos doadores quanto dos profissionais". O PET foi lançado em 2010 e é responsável por aumentar o número de transplantes de órgãos e tecidos no estado.