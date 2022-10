Publicado 05/10/2022 15:45

Um jovem, de 23 anos, foi morto a tiros na noite de terça-feira (4) em Resende. Um outro homem também foi baleado. O caso aconteceu na Rua Poeta Duque Costa, no bairro Cabral. Este é o sexto homicídio na cidade em cinco dias.

Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas disseram que suspeitos passaram em um carro e atiraram contra as vítimas que estavam em um bar. O jovem morreu no local. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

O outro homem, de 28 anos, também foi atingido, socorrido e levado para o Hospital de Emergência de Resende, onde passou por uma cirurgia. A unidade não informou o estado de saúde dele.

O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende. Até o momento, nenhum suspeito havia sido preso. Este foi o sexto homicídio em cinco dias. Na sexta (30), três jovens foram mortos no bairro Vila Julieta. No domingo (2), mais um homem foi assassinado e um suspeito morreu em uma troca de tiros com policiais.

Por nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, o número de homicídios dolosos apresentou queda este ano em relação ao ano passado no município. "Sobre os crimes citados, observa-se características de premeditação. Ou seja, é necessário que as investigações se desenvolvam no sentido de identificar e localizar o paradeiro dos envolvidos nas ações. O 37ºBPM (Resende) está atento à movimentação criminosa na região e vem empregando o policiamento de maneira estratégica, no intuito de prender suspeitos e apreender armas de fogo que seriam utilizadas nestas ações criminosas."