Material apreendido após tiroteio - Divulgação

Publicado 03/10/2022 18:37

Um jovem, de 20 anos, foi morto durante um tiroteio com policiais militares no domingo (2) em Resende. O caso aconteceu no bairro Vila Verde. De acordo com a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento os agentes foram recebidos a tiros e revidaram.

Os suspeitos fugiram para uma área de mata. Logo depois, os policiais avistaram os criminosos em um carro e houve um novo tiroteio. Um dos suspeitos, que segundo a PM estava com um revólver e uma mochila com munições, morreu no local.

Outro, não identificado, foi atingido na perna e levado para o Hospital de Emergência, mas a unidade não informou o estado de saúde dele. Com ele foi apreendida uma pistola. Um adolescente, de 15 anos, também foi apreendido e levado para a 89ª DP de Resende, onde o caso foi registrado.

Ao todo, os agentes também apreenderam 183 munições de diferentes calibres, uma pistola 9mm, dois carregadores, dois revólveres calibre 38mm, um carregador de fuzil 5.56, celulares e um carro.