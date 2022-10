Publicado 03/10/2022 05:54

O ex-secretário de Saúde de Resende, Tande Vieira (PROS), de 50 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro com 45.785 votos. É a primeira vez que ele concorre a um cargo político, apesar da experiência na gestão pública com passagens pela prefeitura de Resende, no sul fluminense, e também no âmbito do Governo Estadual.

Sociólogo e mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Tande foi secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio. Colocou a saúde de Resende como a 8ª melhor do país, enquanto secretário municipal, e construiu o 1º Hospital Veterinário do estado do Rio e a 1ª Farmácia Veterinária do país.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é dever do deputado estadual representar o povo na esfera estadual (Assembleia Legislativa). Sua função principal é a de legislador, ou seja, legislar, propor, emendar, alterar e revogar leis estaduais. Eles também fiscalizam as contas do Governador do Estado e desempenham outras atribuições referentes ao cargo.