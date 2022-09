Visão geral Fábrica de Combustível Nuclear - INB Resende - Divulgação

Após a denúncia de racismo e transfobia dentro da unidade de Resende da Indústrias Nucleares do Brasil (INB) vir à tona, a empresa informou que a gerente de Comunicação será afastada do cargo durante a investigação interna. A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) também apuram. Ela teria se recusado a aceitar a contratação de um candidato aprovado em concurso público por ele ser negro e transgênero.



Em um áudio obtido pelo jornal O Dia, a gerente conversa com um outro funcionário da estatal sobre o caso. “Um monte de babaca, um monte de politicamente correto, vai pra p..., eles. Na hora que vieram me dar a notícia, ‘primeiro transgênero da INB’. Eu falei ‘c..., me f...’. Não falei isso ali na hora, mas estava todo mundo vibrando. Vai pra p.... Vai pra tua área então, c... Eu que tenho que ficar entubando essas p...? Eu, hein. Eu já te falei. E, por fim, deve ser petista. Deve, não, com certeza é petista. Vem de Lula lá, vai levar é porrada. Não vai falar de Lula lá perto de mim não.”, afirmou. Ouça o áudio abaixo: