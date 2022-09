Material apreendido - Divulgação

Publicado 28/09/2022 16:54

A Polícia Civil de Resende, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu na terça-feira (27) três pessoas, dois homens e uma mulher, suspeitos de transportar drogas do Rio de Janeiro para Resende. Os carros foram abordados na Via Dutra, em Piraí.

Segundo a Polícia Civil, os agentes receberam a informação de que o trio iria buscar drogas no Rio de Janeiro para Resende. Por conta disso, eles montaram cercos no posto da PRF na Serra das Araras, em Piraí, e no pedágio de Seropédica, no sentido São Paulo.

Nos veículos, os policiais apreenderam 9,7kg de maconha, 1600 sacolés embalados para venda, 29 mil pinos vazios, um drone e celulares. Os três foram levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foram autuados em flagrante.