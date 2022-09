Colisão entre carro e ônibus aconteceu na Rua Padre José Sandrup, no bairro Vila Julieta - Divulgação

Um motorista armado com um fuzil fugiu após se envolver em uma colisão com um ônibus na noite de segunda-feira (26) em Resende. O caso aconteceu na Rua Padre José Sandrup, no bairro Vila Julieta. Um jovem, que estava no carona, morreu com o impacto da batida. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido.



Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito quando encontraram a vítima morta. O jovem, de 20 anos, estava sentado no banco do carona. Ele estava vestido com uma roupa camuflada.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teve fratura no crânio e morreu na hora. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.



Durante apuração no local, testemunhas informaram aos policiais que o motorista do carro estava armado com um fuzil e fugiu correndo do local do acidente. Câmeras de segurança flagraram o homem fugindo. Veja o vídeo abaixo:

Homem armado com fuzil foge de acidente entre carro e ônibus em Resende; Jovem, que estava no carona, morreu no local com o impacto da batida.#ODia pic.twitter.com/wjlpPf6s6V — Jornal O Dia (@jornalodia) September 27, 2022 Dentro do carro, os agentes apreenderam uma pistola, munições, três carregadores, uma mochila e um colete. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende. Até o momento, ninguém foi preso.