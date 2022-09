Renan Marassi (PL) - Divulgação/TSE

Renan Marassi (PL)Divulgação/TSE

Publicado 26/09/2022 18:30

Renan Marassi, de 31 anos, está em seu segundo mandato consecutivo como vereador em Resende. Atualmente, é vice-presidente da Câmara Municipal. Concorre ao cargo de deputado federal pelo Partido Liberal (PL).

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cabe ao deputado federal elaborar leis de abrangência nacional e fiscalizar os atos do Presidente da República. Os parlamentares também devem apresentar projetos de leis ordinárias e complementares, de decreto legislativo, de resolução e emendas à Constituição, bem como discutir e votar medidas provisórias editadas pelo Executivo e criar Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs).

Confira abaixo as principais propostas do candidato. (As respostas devem respeitar o limite de 450 caracteres, sem contar espaços)

- Caso seja eleito, qual será o foco do seu mandato?

Meu foco será uma educação de qualidade e com incentivo para os jovens, com metas e recompensas para aqueles que se formarem e com a oferta posterior de capacitação. Instituir programas e direcionar verbas de forma permanente para o investimento em jovens. Precisamos lutar para facilitar e reduzir os obstáculos que a máquina pública insere na vida de quem quer prosperar. Eu penso no Poder Público como um facilitador da vida da população e não um dificultador, precisamos alterar as regras que mais criam obstáculos.

- De que forma pretende contribuir para o desenvolvimento da região?

Eu quero colocar a região no mapa de destinação de recursos do Governo Federal. Com mais investimento, somado a projetos estratégicos, a gente vai conseguir impactar o dia a dia de cada morador. A gente precisa garantir que o cidadão tenha uma oportunidade para se qualificar, que existam grandes empresas na região, que esse trabalhador possa ir e voltar com um serviço de transporte sério e de qualidade. Que seu filho fique em uma instituição de ensino qualificada e que se precisar a saúde pública vai ter condição de lhe acolher.

- Quais as suas propostas para melhorar ou sanar os problemas enfrentados na região/Estado?

Possuo diversos projetos para impactar a vida da população da região, mas destaco os projetos de conceder premiação e benefícios para jovens que concluírem o Ensino Médio, visando assim reduzir a evasão escolar e oferecer cursos de qualificação de qualidade. Também quero destacar o grande potencial para novos investimentos na região, para gerar um aumento na oferta de empregos. Já elaborei um esboço de um projeto de Lei estabelecendo um ciclo de eventos direcionados ao fomento do comércio.

- Perfil do candidato

Nascido e criado em Resende. Graduado em Comunicação Social e professor de Gestão Pública. Eleito vereador em 2016 com 25 anos. Vice-presidente da Câmara Municipal em seu segundo mandato. Vereador que trouxe mais recursos para o município.