Carlão marcou de cabeça e garantiu vitória para o Pérolas - Vinicius Valim

Publicado 25/09/2022 10:09

Pela 5ª rodada, o Pérolas Negras venceu o Nova Cidade por 1 a 0 em jogo realizado no sábado (24) no Estádio do Trabalhador, em Resende. Com a vitória, o time entrou no G-4 da Série B1, a terceira divisão do campeonato carioca.

O zagueiro Carlão marcou o gol da vitória de cabeça nos minutos finais do primeiro tempo. Com a vitória, o Pérolas Negras vai para quarta colocação, com 8 pontos. O Nova Cidade permanece com 5 pontos, mas na oitava posição.

O próximo jogo do Pérolas Negras é na terça-feira (27) contra o Rio São Paulo. A partida será às 15 horas no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis/RJ.