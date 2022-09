Carro ficou danificado após acidente com carreta de sal - Divulgação

Publicado 23/09/2022 17:15

Um motorista de um carro ficou ferido após se envolver em uma batida com uma carreta na noite de quinta-feira (22), no distrito de Engenheiro Passos, em Resende. O acidente aconteceu na BR-354, conhecida como Rio x Caxambu, na altura do km 8.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista estava molhada e encoberta por neblina. O condutor do carro, de 30 anos, seguia sentido Itamonte (MG) quando, em uma curva, bateu na lateral da carreta que transportava sal no sentido contrário.

Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Emergência de Resende com dores na região do peito. A unidade médica não informou o estado de saúde dele. O motorista do caminhão não se feriu.