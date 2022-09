Peças íntimas furtadas em loja em Resende - Divulgação

Publicado 22/09/2022 16:43

Um jovem, de 24 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (22) por furtar peças íntimas em Resende. Os itens foram levados de uma loja de departamento dentro de um shopping no Centro.

Segundo a Polícia Militar (PM), assim que o suspeito saiu do estabelecimento, os funcionários correram atrás dele. Ele só foi contido quando tentava entrar em um ônibus no Terminal Rodoviário, no Centro.

Os PMs foram acionados e prenderam o jovem em flagrante. Ao todo, foram furtadas 45 calcinhas. As peças íntimas foram apreendidas e devolvidas ao gerente da loja.