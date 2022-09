Carro bateu na lateral de uma carreta e na defensa metálica da rodovia - Divulgação

Carro bateu na lateral de uma carreta e na defensa metálica da rodoviaDivulgação

Publicado 20/09/2022 17:20

Três homens, ocupantes de um veículo, fugiram após sofrerem um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (20) na Via Dutra. O caso aconteceu no KM 308 da rodovia, em Resende. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro colidiu na lateral de uma carreta e na defensa metálica do canteiro central. Não houve vítimas.

O motorista da carreta informou que, ao sinalizar através de seta que iria mudar de faixa, um veículo reduziu a velocidade, mas enquanto fazia a manobra, um outro carro fez uma ultrapassagem pela direita, causando o acidente.

Ele também disse à PRF que o motorista chegou a cobrar o conserto do carro, mas ele falou que ele teria que registrar um boletim de ocorrência sobre o acidente. Neste momento, os três ocupantes fugiram do local a pé.

A PRF, junto de policiais militares, fizeram buscas pela localidade, mas não encontraram os suspeitos. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende como abandono de local do acidente. O veículo acidentado estava com o licenciamento de 2015 vencido.