Na primeira eliminatória foram escolhidas 9 finalistas, junto com a Miss Engenheiro Passos - Carina Rocha

Publicado 20/09/2022 18:30

A prefeitura de Resende abriu a votação on-line para escolher a "Garota Exapicor 2022". Os interessados têm até o dia 23 de setembro para acessar o site da prefeitura e votar na candidata favorita.

São 10 finalistas, incluindo a Miss Engenheiro Passos. A candidata mais votada soma 3 pontos no somatório para a final; a segunda, 2 pontos; e 1 ponto para a terceira mais votada.

A grande final será para a candidata que conseguir a maior nota média da soma atribuída pela Comissão Julgadora, que avaliou beleza, postura, desenvoltura e oratória, além da da votação pela internet.

O desfile final para a eleição e avaliação da Garota Exapicor 2022 será no dia 25 de setembro, a partir das 16h, em local que ainda será divulgado. A eleita do concurso participa de todas as atividades relacionadas ao evento, como visita aos estandes, espaços e abertura oficial da 53ª Exapicor.