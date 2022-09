Pérolas Negras perde de novo e é eliminado da Copa Rio - Vinicius Valim

Publicado 21/09/2022 18:38

Depois de perder na ida, o Pérolas Negras foi novamente derrotado pela Portuguesa-RJ e está eliminado da Copa Rio. No jogo de volta das quartas de final, realizado nesta quarta-feira (21), a partida terminou em 2 a 0. O confronto foi realizado no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

O Pérolas precisava de dois gols para se classificar no tempo normal. No primeiro tempo, Émerson Carioca abriu o placar de pênalti. Cafu, no segundo tempo, ampliou e reforçou a classificação. A Portuguesa-RJ vai encarar nas semifinais o Gonçalense/Petrópolis nos dias 5 e 19 de outubro.

Agora, o Pérolas Negras só disputa a Série B1 do Campeonato Carioca. O próximo jogo é neste sábado (24) contra o Nova Cidade, às 15h, no Estádio do Trabalhador, em Resende.