Dinheiro ficou apreendido na 89ª DP de ResendeDivulgação

Publicado 21/09/2022 16:23

A Polícia Militar (PM) apreendeu, na terça-feira (20), um carro e mais de R$ 7 mil em espécie em Resende. A suspeita é que o dinheiro seja oriundo do tráfico de drogas. A apreensão aconteceu no bairro Itapuca.

Segundo a PM, os agentes receberam uma denúncia de que um carro com material do tráfico havia saído do bairro Baixada da Olaria. O motorista, de 37 anos, foi abordado na Itapuca. Dentro do veículo foram encontrados R$ 7.250,00, que o condutor não soube explicar a procedência.

Ele foi detido e encaminhado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foi constatado que o carro havia sinais de adulteração. O homem foi ouvido e liberado. O veículo e o dinheiro ficaram apreendidos.