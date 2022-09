Produtos sem nota fiscal foram apreendidos - Divulgação

Publicado 22/09/2022 17:19

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na quarta-feira (21), diversos aparelhos eletrônicos dentro de um ônibus na Via Dutra, em Resende. A abordagem aconteceu no KM 336, na altura do distrito de Engenheiro Passos. O ônibus fazia a linha Guaíra/PR x Rio de Janeiro.



No bagageiro, os agentes encontraram diversas encomendas despachadas como mercadorias, mas sem passageiro responsável. O motorista informou que as caixas seriam levadas para a garagem da empresa no Rio de Janeiro, onde os destinatários buscariam os produtos.



A nota fiscal de uma das encomendas era descrita como kit de embreagem, mas ao abrir a caixa os agentes encontraram 17 celulares, 9 relógios e uma câmera de segurança.

Os produtos foram levados para a 89ª DP de Resende, onde o caso foi registrado como descaminho, relacionado ao não pagamento do imposto devido. O valor total dos eletrônicos está avaliado em R$ 49 mil.