Foram apreendidas cerca de 300 camisas falsas de times de futebolDivulgação

Publicado 23/09/2022 17:28

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta-feira (23), cerca de 300 camisas falsificadas de times de futebol em Resende. O caso aconteceu no KM 336 da Via Dutra, na altura do distrito de Engenheiro Passos.

Segundo a PRF, os produtos estavam dentro de um ônibus que seguia de São Paulo para a cidade do Rio de Janeiro. No bagageiro, duas encomendas chamaram a atenção dos policiais por não terem nota fiscal, apenas a documentação do serviço de transporte.

Ao abrir as encomendas, os agentes encontraram as camisas falsas. As malas tinham sido despachadas sem passageiro responsável. Por conta disso, ninguém foi preso. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende como contrafação (pirataria).