Cães e gatos devem ter mais de três meses de vida - Douglas Pacheco

Cães e gatos devem ter mais de três meses de vidaDouglas Pacheco

Publicado 24/09/2022 05:00

O Centro de Controle de Zoonoses de Resende realiza, neste sábado (24), uma nova etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica. Serão disponibilizados 10 pontos, entre fixos e volantes, em horários diferentes.

Devem ser vacinados cães e gatos com mais de três meses de vida e em boas condições de saúde. No ato da vacinação, o dono do animal deve ser maior de 18 anos e estar com um documento de identidade com foto em mãos.

Os cachorros devem ser devidamente levados com guias e coleiras, e os mais ferozes devem usar focinheiras. Já os gatos devem ser transportados em caixas ou gaiolas para evitar fugas.

Confira os locais e horários de vacinação neste sábado (24):

Centro / Lavapés / Alto dos Passos / Vila Moderna - Local: Posto de saúde Unidade Resende - Horário: 9h às 16h

Novo Surubi / Vila Verde - Local: Posto de saúde Novo Surubi - Horário: 9h às 16h

Surubi Velho - Local: Posto de saúde Surubi Velho - Horário: 9h às 16h

Liberdade / Nova Liberdade / Santa Cecília / Jardim Jalisco - Local: Escola Municipal Noel de Carvalho - Horário: 9h às 16h

Vila Julieta / Manejo/ Alvorada - Local: Gente Eficiente Tobogã - Horário: 9h às 16h

Vicentina / Santo Amaro - Local: Posto de saúde Vicentina - Horário: 9h às 16h

Montese / Morada do Castelo - Local: Posto volante Montese (praça próximo à AMIR) - Horário: 9h às 12h

Campos Elíseos / Vila Araújo - Local: Posto volante Vila Araújo (próximo à Igreja Católica) - Horário: 13h às 16h

Ipiranga / Jardim Brasília I e II - Local: Posto volante Ipiranga (próximo à ASPR) - Horário: 9h às 12h

Monet - Local: Posto volante Monet (próximo à Estação de Tratamento de Esgoto) - Horário: 13h às 16h