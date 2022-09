Itens apreendidos com suspeito - Divulgação

Itens apreendidos com suspeitoDivulgação

Publicado 23/09/2022 17:52

Um jovem, de 23 anos, suspeito de participar de uma troca de tiros com policiais militares, foi preso nesta sexta-feira (23) no bairro Jardim Aliança II, em Resende. O confronto aconteceu no início do mês de setembro e terminou com um PM baleado.