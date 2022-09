Tande Vieira (PROS) - Divulgação

Alexandre Vieira, mais conhecido como Tande, tem 50 anos, e concorre pela primeira vez a um cargo político. Candidato a deputado estadual pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS), o ex-secretário municipal de Saúde de Resende é a principal aposta do prefeito do município, Diogo Balieiro, reeleito em 2020 com 82% dos votos válidos.



Confira abaixo as principais propostas do candidato Tande. (As respostas devem respeitar o limite de 450 caracteres, sem contar espaços)



- Caso seja eleito, qual será o foco do seu mandato?

Acredito que precisamos pensar e trabalhar para melhorar diferentes áreas, já que os setores se interligam das mais variadas formas. Mas a minha experiência na gestão pública é, principalmente, nas áreas da educação e saúde. Vou trabalhar muito para fazer como o prefeito Diogo Balieiro e eu fizemos em Resende: oferecer uma saúde pública de qualidade para todos - inclusive para os animais - e uma educação que ajude a transformar a vida das nossas crianças, em especial, das que mais precisam.



- De que forma pretende contribuir para o desenvolvimento da região?

A nossa região é privilegiada: localização à beira de uma das principais estradas do país, divisa com três estados e com muitos terrenos para serem explorados por novas empresas. Precisamos rever o sistema tributário estadual, reduzindo-o para atrair empresas, gerando mais empregos e movimentando a economia. Também é preciso incentivar os pequenos agricultores e criar feiras exclusivas para a comercialização dos produtos.



- Quais as suas propostas para melhorar ou sanar os problemas enfrentados na região/Estado?

Um dos maiores problemas do Estado é a dificuldade em oferecer uma saúde pública de qualidade. Em Resende, quando assumimos a saúde do município, ela estava à beira de um colapso. Com gestão e investimento, ao lado do prefeito Diogo Balieiro, provamos que saúde tem jeito e que vale a pena o investimento. Quero espalhar essa experiência positiva pelo Estado e garantir o direito de ter uma saúde pública digna e de qualidade para todos.



- Perfil do candidato

Sociólogo, Mestre em Administração Pública pela FGV. Estudou nas Universidades Babson e Harvard, nos EUA. Foi secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio. Trouxe os cursos de Eng. Mecânica e Química da UERJ Resende, construiu vários CVTs pelo estado, a FAETERJ Barra Mansa, a Escola Técnica da FAETEC em Volta Redonda e a Escola de Restauração em Vassouras. Colocou a saúde de Resende como a 8ª melhor do país, enquanto secretário municipal, e construiu o 1º Hospital Veterinário do Estado do RJ e a 1ª Farmácia Veterinária do país.