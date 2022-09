Noel de Carvalho (Solidariedade) - Divulgação

Noel de Carvalho (Solidariedade)Divulgação

Publicado 25/09/2022 10:45

Noel de Carvalho, de 79 anos, busca a sua reeleição como deputado estadual pelo Partido Solidariedade. Em 2018, ficou como suplente com 24.614 votos. No início de 2021 tomou posse no lugar de Welberth Rezende, eleito prefeito de Macaé. Além da experiência na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), também já foi prefeito de Resende por dois mandatos.



De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cabe ao deputado estadual representar o povo na esfera estadual (Assembleia Legislativa). Sua função principal é a de legislador, ou seja, legislar, propor, emendar, alterar e revogar leis estaduais. Eles também fiscalizam as contas do Governador do Estado e desempenham outras atribuições referentes ao cargo.

Confira abaixo as principais propostas do candidato. (As respostas devem respeitar o limite de 450 caracteres, sem contar espaços)

- Caso seja eleito, qual será o foco do seu mandato?

Reeleito vou continuar meu mandato atendendo as principais demandas nas áreas da Educação, Segurança, Habitação, Turismo e Desenvolvimento, com um olhar atento para o desenvolvimento da região Sul Fluminense que tem boa parte da economia voltada para as indústrias automotiva, metal-mecânica, siderúrgica e metalúrgica. Neste mandato presido a Comissão de Economia da Alerj e posso ver o potencial que nossa região tem nessas e em outras áreas.



- De que forma pretende contribuir para o desenvolvimento da região?

Minha contribuição continuará na elaboração de projetos que venham unir forças como fiz no Convênio entre a Polícia Militar e o comércio de Resende e Itatiaia; na luta para regularização fundiária, um trabalho conjunto com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e melhorias na área da Educação e formação dos jovens. Neste mandato, consegui junto ao governo do estado uma ponte ligando os polos industriais de Porto Real e Resende, uma zona de negócios para Quatis e reuni o Cluster Automotivo para rediscutir a política tributária.



- Quais as suas propostas para melhorar ou sanar os problemas enfrentados na região/Estado?

O Turismo no estado do Rio de Janeiro é uma grande fonte de geração de emprego e renda e que poderá contribuir muito positivamente para a situação econômica do estado. O Regime de Recuperação Fiscal que enfrentamos nos limita em muitas coisas, mas como legislador tenho a obrigação e continuarei trabalhando para buscar soluções que possam atender, em especial, as pessoas menos favorecidas. Assim como, continuar cobrando quando necessário e fiscalizando para que as políticas públicas cheguem efetivamente para quem mais precisa.



- Perfil do candidato

Já foi deputado federal constituinte, prefeito duas vezes de Resende, deputado estadual por cinco mandatos, secretário estadual de Habitação, secretário estadual de Agricultura e secretário estadual de Educação. Elevou o estado do Rio de Janeiro no ranking do MEC de zero a dez em um ano de trabalho à frente da Secretaria no então governo Brizola. É empresário do ramo da hotelaria. Sobre sua vitalidade, costuma lembrar o pai (Augusto Pinheiro de Carvalho): “não basta ouvir o problema das pessoas é preciso sentir a dor do outro”.