Juliana Mangelli (PTB)Divulgação

Publicado 25/09/2022 10:35

Juliana Mangelli, de 43 anos, é empresária e atleta de vôlei. Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em Resende, concorre a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) pela primeira vez.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cabe ao deputado estadual representar o povo na esfera estadual (Assembleia Legislativa). Sua função principal é a de legislador, ou seja, legislar, propor, emendar, alterar e revogar leis estaduais. Eles também fiscalizam as contas do Governador do Estado e desempenham outras atribuições referentes ao cargo.

- Caso seja eleita, qual será o foco do seu mandato?

No Esporte, pretende trabalhar a inclusão das crianças, incentivo aos jogos estudantis e universitários e fomentar leis de incentivo ao esporte. No Empreendedorismo, incluí-lo como disciplina nas escola e incentivar a capacitação de qualificação empreendedora. Na defesa das mulheres, meu objetivo é fomentar programas de amparo às mulheres que sofrem violência doméstica e o endurecimento nas penas para agressores de crimes de violência contra mulher.

- De que forma pretende contribuir para o desenvolvimento da região?

Criando leis e destinando verbas para capacitação e desenvolvimento do micro e pequeno empreendedor.

- Quais as suas propostas para melhorar ou sanar os problemas enfrentados na região/Estado?

Direcionar verbas para infraestrutura e qualificação de mão de obra para regiões turísticas. Trazer uma Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) para Resende, para atender a região das Agulhas Negras.

- Perfil da candidata

Cristã, mãe, atleta de vôlei há 25 anos. Empresária há 16 anos. Presidente do PTB em Resende e presidente do PTB Mulher. Iniciante no cenário político.