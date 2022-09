Manoel Neto (CIDADANIA) - Divulgação

Publicado 26/09/2022 18:25 | Atualizado 26/09/2022 19:25

Manoel Neto, de 61 anos, é administrador e pós-graduado em Gestão Ambiental. Candidato a deputado federal pelo partido Cidadania, já atuou como secretário de Desenvolvimento de Municípios do Sul Fluminense, além de ter trabalhado ao lado do sogro Noel de Oliveira, ex-prefeito de Resende e ex-deputado federal, falecido em 2017.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cabe ao deputado federal elaborar leis de abrangência nacional e fiscalizar os atos do Presidente da República. Os parlamentares também devem apresentar projetos de leis ordinárias e complementares, de decreto legislativo, de resolução e emendas à Constituição, bem como discutir e votar medidas provisórias editadas pelo Executivo e criar Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs).

Confira abaixo as principais propostas do candidato. (As respostas devem respeitar o limite de 450 caracteres, sem contar espaços)

- Caso seja eleito, qual será o foco do seu mandato?

Pretendo trabalhar fortemente na extinção dos subsídios hoje desnecessários na conta de energia. Esses subsídios, se forem retirados, reduzirão significativamente a conta de energia, beneficiando diversos setores da economia como indústria, comércio, produção rural e o consumidor final.

- De que forma pretende contribuir para o desenvolvimento da região?

Pretendo contribuir de diversas maneiras, principalmente promovendo a parceria entre União, Estado e Municípios para buscarmos mais investimentos na qualificação da mão de obra, ampliação de vagas nos cursos profissionalizantes dos Institutos Federais instalados não só em nossa região, mas também em todo nosso Estado. Buscar recursos para Cultura, incentivos na promoção de festivais, feiras e projetos de audiovisual. No Esporte, incentivo à prática de diversas modalidades. Na área social também buscaremos parcerias.

- Quais as suas propostas para melhorar ou sanar os problemas enfrentados na região/Estado?

Precisamos de modernização e trabalho integrado, entre as Guardas Municipais, Polícias Civil e Militar, PRF e PF. É preciso investir em tecnologia, sistemas de identificação facial, a criação de cinturões de monitoramento nas entradas e saídas dos Municípios/Estado. Em conjunto com o Ministério de Agricultura, Secretaria de Estado e Secretarias Municipais, reativar programas voltados à agricultura familiar, assim como as hortas comunitárias que podem ser desenvolvidas em áreas que hoje não são aproveitadas.

- Perfil do candidato

Manoel Neto, nascido na maternidade APMIR em Resende. É formado em Administração pela Antiga SOBEU, atual UBM; empreendedor pelo SEBRAE; fez Pós em Energia - FGV; Pós e Mestrado em Gestão Ambiental - UFRJ. Pai de três filhos.