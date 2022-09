Gabriela Lima (PT) - Leonardo Avelino/Divulgação

Gabriela Lima, de 47 anos, é estudante de Serviço Social. Presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Resende, atua no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher no município. Em 2020, concorreu à prefeitura da cidade. Agora, disputa uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PT.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cabe ao deputado federal elaborar leis de abrangência nacional e fiscalizar os atos do Presidente da República. Os parlamentares também devem apresentar projetos de leis ordinárias e complementares, de decreto legislativo, de resolução e emendas à Constituição, bem como discutir e votar medidas provisórias editadas pelo Executivo e criar Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs).

Confira abaixo as principais propostas do candidato. (As respostas devem respeitar o limite de 450 caracteres, sem contar espaços)

- Caso seja eleita, qual será o foco do seu mandato?

O foco do meu mandato de deputada federal será defesa da mulher, do trabalhador e dos animais. Compensar os retrocessos institucionais e jurídicos ocorridos a partir de 2016. Desenvolver políticas públicas que promovam a emancipação e autonomia da população.

- De que forma pretende contribuir para o desenvolvimento da região?

Contribuirei para o desenvolvimento da região trazendo recursos federais para o Estado do Rio de Janeiro e em especial para a região Sul Fluminense.

- Quais as suas propostas para melhorar ou sanar os problemas enfrentados na região/Estado?

Ajudar a resolvê-los mediante sugestões e pressões junto aos executivos federal, estadual e municipal, trabalhando junto aos vereadores dos diversos municípios da região Sul Fluminense, servindo-me para tanto da função pública representativa de deputada federal. Também apresentarei as seguintes propostas: Aumento real do salário mínimo; Tabelamento dos preços dos alimentos; Creche em horário estendido; Escola em tempo integral; e Revogação da Lei do Teto de Gastos, entre outras.

- Perfil da candidata

Sou mãe, estudante de Serviço Social e dirigente do PT Resende. Atuo no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Resende; Fui candidata à prefeita de Resende em 2020 e participo de diversos movimentos sociais da região pela defesa da democracia e da justiça social.