Samiele Ferraz, Garota Exapicor 2022Raimundo Brasil

Publicado 27/09/2022 06:00

Em um evento realizado no domingo (25) para avaliação e eleição, a prefeitura de Resende elegeu a Garota Exapicor 2022. Samiele Ferraz foi a grande vencedora do concurso. Agora, ela participará de todas as atividades relacionadas ao evento como visita aos estandes, espaços e abertura oficial que começa na quarta-feira (28).

Foram três etapas: fase eliminatória, votação on-line com 10 finalistas aberta ao público, e a final, em que a vencedora foi a que teve maior nota média da soma atribuída pela Comissão Julgadora e da votação on-line.

Nesta última etapa, a Comissão Julgadora avaliou as finalistas com os seguintes critérios: beleza, simpatia, postura, desenvoltura e oratória. A vencedora representará no período de 1 ano a beleza da Garota Exapicor.