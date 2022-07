Festa acontece na Área da Exposições. - Divulgação

Publicado 19/07/2022 20:07

Após dois anos de intervalo por conta da pandemia de covid-19, a Prefeitura de Resende volta a realizar a exposição agropecuária. A festa, que tem entrada franca, começará no dia 28 de setembro e segue até o dia 9 de outubro, com um intervalo de cinco dias entre as atrações. Serão seis dias com muitos shows e mistura de ritmos: sertanejo, forró, pagode, pop rock e música gospel na Área da Exposições.



Abrindo as festividades, a 53ª Exapicor (Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Resende) receberá a dupla Léo e Raphael no dia 28 de setembro. Já no aniversário de 221 anos de Resende (29/09), Wesley Safadão anima a festa. Encerrando a primeira etapa de shows, Zé Neto e Cristiano no dia 30.



Na segunda parte das comemorações, o grupo gospel Kemuel Worship se apresenta no dia 6 de outubro. No dia seguinte (7), o cantor Belo traz os seus maiores sucessos. No dia 8 é a vez do Marcelo Falcão. Para finalizar a 53ª Exapicor: Os Barões da Pisadinha no dia 9 de outubro.



Programação completa:

28/09 - Léo e Raphael

29/09 - Wesley Safadão

30/09 - Zé Neto e Cristiano

06/10 - Kemuel Worship

07/10 - Belo

08/10 - Marcelo Falcão

09/10 - Os Barões da Pisadinha