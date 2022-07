Publicado 18/07/2022 15:55

Em sua despedida da Série D do Campeonato Brasileiro, o Pérolas Negras perdeu por 3 a 0 para o Santo André no domingo (17). O jogo foi realizado no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, no ABC Paulista.

O time de Resende foi eliminado, já que somente os quatro primeiros de cada chave passam para a segunda fase. Com oito pontos, o Pérolas terminou em oitavo e último lugar do Grupo 7.

A equipe volta a campo ainda esse ano para disputar a série B1 do Cariocão, que é a terceira divisão. A estreia será fora de casa no dia 3 de setembro contra o Duque de Caxias.