Distrito de Engenheiro Passos, em Resende, Divulgação

Publicado 14/07/2022 15:26

A tradicional festa do distrito de Engenheiro Passos, em Resende, acontece entre os dias 15 e 17 de julho. A programação conta com forró, corrida e show de prêmios. O evento é gratuito.

A dupla sertaneja Jô e Samuel e a Banda 8 segundos abrem o primeiro dia. Nos dias seguintes, a população poderá curtir muito forró e sertanejo, com fechamento das festividades com show de Chapéu Brasil às 22h30 do domingo, dia 17.

Confira a programação completa:

15/07 - Sexta-feira

21h - Jô e Samuel

23h - Banda 8 Segundos

16/07 - Sábado

20h30 - Quartetum Brasil

22h30 - Xoxote

00h30 - Os Clandestinos

17/07 - Domingo

9h - Corrida de Montanha

14h - Show de Prêmios

20h - Fábio Satim

22h30 - Chapéu Brasil