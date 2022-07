Museu de Arte Moderna de Resende funciona na Rua Dr. Cunha Ferreira, n° 104. - Gleisiane Carvalho

Publicado 13/07/2022 19:00

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende abre nesta quinta-feira (14) a exposição “Entremeios”, do artista plástico Joseph Figorelle. A cerimônia será às 19h, no Museu de Arte Moderna de Resende. A exposição, com curadoria de João Bosco Millen, poderá ser visitada até o dia 12 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. A entrada é gratuita.

A mostra foi selecionada através do Edital Ocupa MAM 2022, que abre espaço no museu para que os artistas apresentem seus trabalhos para o público. A exposição tem como objetivo fazer uma retrospectiva do trabalho do artista plástico Figorelle, que possui uma visão particular do trabalho de Leonilson percorrendo pelo Nero to Nero, abusando das monocromias.

O Museu de Arte Moderna de Resende funciona no Espaço Cultural Altamiro Pimenta, que fica na Rua Dr. Cunha Ferreira, n° 104. Mais informações pelo telefone: (24) 3360-4470.