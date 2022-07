Publicado 13/07/2022 14:58

Um jovem, de 26 anos, foi morto a tiros e um outro homem, de 42 anos, foi baleado na noite de terça-feira (12) em Resende. O caso aconteceu na Rua Almirante Barroso, no bairro Nova Liberdade.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem disse que foi, junto com o amigo, ao local do crime para cobrar o pagamento de um serviço prestado. Assim que chegaram ao endereço, eles foram abordados por um grupo de homens que pediu para os dois irem a uma área de mata.

Eles recusaram e foram atacados por vários tiros. O homem de 42 anos foi atingido por uma bala de raspão, mas conseguiu pegar um revólver dos criminosos e correr. O rapaz entregou a arma a um guarda municipal, que o levou para o Hospital de Emergência.

Na unidade médica, o homem conversou com a Polícia Militar e disse que seu colega, de 26 anos, havia sido alvejado. Os agentes foram até o local do crime e encontraram a vítima morta. A Polícia Civil realizou uma perícia. Em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

A arma recuperada foi apreendida e levada para a 89ª Delegacia Policial de Resende. Até o momento, ninguém foi preso.