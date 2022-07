Celso da Cunha Pereira, o Celsão, tinha 57 anos. - Redes Sociais

Publicado 11/07/2022 17:38

Morreu no último sábado (9) aos 57 anos, Celso da Cunha Pereira, o Rei Momo dos carnavais de Resende. Segundo familiares, ele estava em casa no bairro Lavapés e sofreu um infarto. O enterro foi realizado no mesmo dia no Cemitério Alto dos Passos.

Celsão, como era mais conhecido, ficou famoso por ter vencido por muitos anos o concurso para representar o personagem mais importante do carnaval no município. Nos últimos anos sofria com problemas de saúde, inclusive obesidade mórbida, chegando a pesar 253 kg.

A Câmara Municipal de Resende emitiu uma nota de pesar. "Importante personagem da nossa cultura. Toda solidariedade aos familiares e amigos", dizia a mensagem.