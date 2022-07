Estádio do Trabalhador, em Resende - Divulgação

Publicado 10/07/2022 22:36

Jogando em casa, no Estádio do Trabalhador, em Resende, o Pérolas Negras perdeu por 2 a 0 para o Cianorte/PR. A partida foi pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D.

Os gols do time do Paraná foram marcados por Gabriel Calabres e João Victor da Silva Braga. O próximo jogo do Pérolas é no domingo (17), às 15 horas, contra o Santo André, no Estádio Bruno José Daniel, em São Paulo.