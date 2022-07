Projeto é promovido pela Fundação ArcelorMittal, em parceria com a Prefeitura de Resende. - Guto Muniz - Divulgação

Publicado 08/07/2022 15:11

Neste sábado (9), Resende recebe mais um espetáculo do programa Diversão em Cena. A peça teatral será “Encontro de Vilões” e acontece às 18h, no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco. O evento é gratuito e aberto ao público em geral.

O espetáculo se passa no Dia das Bruxas, quando os vilões de várias histórias se reúnem para um chá da meia-noite para reverter o mal que fizeram para suas princesas prediletas.

A peça teatral será um desfile inesquecível de personagens famosos como a madrasta da Cinderela, a Rainha Má, Jafar, Capitão Gancho, Bruxa Má do Oeste e Malévola.