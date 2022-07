Diversas equipes foram acionadas para atuar na ação policial - Reprodução Redes Sociais

Publicado 07/07/2022 16:11

Um intenso tiroteio entre criminosos e policiais militares assustou os moradores na noite de quarta-feira (6) em Resende. O caso aconteceu no bairro Cidade Alegria. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes receberam denúncias de que homens estariam armados na frente do Colégio Estadual Antonina Ramos Freire. Quando os policiais chegaram na localidade, eles foram recebidos a tiros por três suspeitos armados com fuzis e pistolas.

Houve uma intensa troca de tiros entre os bandidos e os agentes por cerca de meia hora. Foi solicitado apoio de outras guarnições da PM. Depois de cessado, foram feitas buscas na localidade, mas nenhum suspeito foi encontrado. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende.