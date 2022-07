Câmara Municipal de Resende - Divulgação

Câmara Municipal de ResendeDivulgação

Publicado 05/07/2022 17:21

A Câmara Municipal de Resende realiza nesta quarta-feira (6) uma Audiência Pública para tratar sobre as dificuldades enfrentadas pelos alunos com deficiência e seus familiares em Resende. O encontro, aberto ao público, acontece às 19 horas no Plenário da Casa, situado na Praça Doutor Oliveira Botelho, 262, Centro.

Segundo o vereador Tiago Forastieri (PP), que solicitou a audiência, o encontro vai tratar de assuntos como a falta de cuidador e mediador para alunos com deficiência nas escolas públicas municipais, bem como as filas de espera para atendimento.

Na ocasião, é esperada a presença de representantes da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB; da Secretaria Municipal de Saúde; da Secretaria Municipal de Educação; da Secretaria Municipal de Administração Pública; da Superintendência da Pessoa com Deficiência; e da Defensoria Pública.