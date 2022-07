Complexo Industrial da Nissan, em Resende - Divulgação

Complexo Industrial da Nissan, em ResendeDivulgação

Publicado 05/07/2022 17:07

A Nissan, fabricante japonesa de automóveis, decidiu interromper a produção no Complexo Industrial em Resende durante esta semana. Válida até sexta-feira (8), a medida foi tomada por conta da falta de semicondutores e outras peças essenciais para a fabricação dos veículos.

A empresa, que emprega 2,2 mil colaboradores em Resende, disse que está em contato com os parceiros fornecedores para avaliar o impacto na cadeia de suprimentos e produção. Destacou ainda que o foco principal é manter o mais consistente possível o atendimento às demandas dos clientes e da rede de concessionárias.

Os semicondutores são materiais utilizados para a condução de correntes elétricas, a matéria-prima para a produção dos chips, importante para a fabricação não só de carros, como de equipamentos eletrônicos como smartphones, televisores, videogames e computadores.

Um dos fatores para a escassez de peças é o aumento do consumo represado. Como durante a pandemia o uso desses aparelhos eletrônicos como celulares e TVs aumentou bastante, as indústrias de semicondutores direcionaram a produção para esse tipo de mercado. Agora, com a retomada da indústria automobilística, a demanda pelos componentes é maior do que as fábricas conseguem suprir.