Projeto irá entreter os frequentadores da Feira Livre.Douglas Pacheco

Publicado 01/07/2022 16:40

No próximo domingo (3), acontece mais uma edição do projeto “Música na Feira”, promovido pela Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda. O evento, será a partir das 10h30 durante a Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco.



As apresentações ficarão por conta da banda Catadores de Sol com o repertório do rock nacional e do cantor Paulo Toró com os sucessos do pagode.

"É uma ótima oportunidade para os moradores conhecerem os artistas regionais e ajuda a movimentar a economia local com a venda dos produtos", afirmou o presidente da Casa da Cultura, Thiago Zaidan.