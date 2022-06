Fumaça atrapalhou os motoristas que passavam pela rodovia - Redes Sociais

Publicado 29/06/2022 18:53

Uma queimada em vegetação causou transtornos na tarde desta quarta-feira (29) em Resende. A fumaça atrapalhou a visibilidade dos motoristas que passavam pelo KM 279 da Via Dutra.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e conseguiu combater as chamas e controlar os focos de incêndio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), nenhum acidente foi registrado no trecho.