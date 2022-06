Serão 10 quilômetros de percurso passando por pontos turísticos. - Divulgação

Publicado 27/06/2022 16:29

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo de Resende (SMICT) abriu inscrições gratuitas para mais uma edição do projeto "Caminhadas na Natureza". Desta vez, o circuito acontece na Serrinha do Alambari, no próximo dia 2 de julho. Os interessados devem se inscrever até o dia 30 de junho pelo link

Serão 10 quilômetros de percurso, passando por pontos turísticos como o Poço das Esmeraldas, a Trilha do Tatu, o Camping Clube do Brasil e a Criação de Trutas da Serrinha. A concentração para a saída será às 8h, com início previsto para 9h, partindo da Escola Municipal Moacir Coelho da Silveira.