Partida aconteceu no Estádio do Trabalhador, em Resende. Divulgação

Publicado 27/06/2022 15:39

Pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Pérolas Negras perdeu por 1 a 0 para o Nova Iguaçu em jogo realizado no domingo (26). A partida aconteceu no Estádio do Trabalhador, em Resende.

O gol saiu no segundo tempo pelos pés de Lucas. Com o triunfo, o Orgulho da Baixada chegou aos 14 pontos, retornando ao G4 da Chave, enquanto o Pérolas continua a lanterna do grupo, com 8 pontos.

O próximo jogo do Pérolas será no domingo (3) contra a Portuguesa, às 15 horas, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.