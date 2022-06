Mauro Fonseca ficou como técnico por pouco mais de quatro meses - Divulgação

Publicado 29/06/2022 18:44

O Pérolas Negras demitiu o técnico Mauro Fonseca na última segunda-feira (27). A notícia veio um dia depois da derrota por 1 a 0 para o Nova Iguaçu pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O time de Resende amarga a laterna do grupo 7 com oito pontos.