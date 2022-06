Operação Combate foi realizada pelas polícias Civil, Militar e PRF - Divulgação

Publicado 28/06/2022 16:13

Uma ação conjunta entre as polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal cumpriu nesta terça-feira (28) diversos mandados de prisão contra investigados por envolvimento em homicídios e tentativas de homicídio no distrito de Engenheiro Passos, em Resende. Até o momento, 16 pessoas foram presas.

Segundo a Polícia Civil, os alvos da "Operação Combate" estão envolvidos na morte de um homem, ocorrida no dia 8 de maio deste ano. A vítima foi agredida a pauladas devido a uma injusta acusação de furto de telefone celular, que não ocorreu. Em outra ocorrência, no dia 11 de maio, os criminosos também agrediram a pauladas uma mulher pelo fato de ela ter se relacionado com um homem de uma facção rival.

Além de cumprir os 12 mandados de prisão expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Resende, outros quatro suspeitos também foram presos. A polícia também realizou busca e apreensão. Foram apreendidos drogas, munições, celulares e materiais de endolação e de anotações do tráfico.

Os presos estão sendo levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende. Posteriormente, serão encaminhados para o sistema prisional na Cadeia Pública de Volta Redonda.