Programa "Resende Cidadã" foi paralisado em 2020 por conta da pandemia, mas foi retomado em maio - Divulgação

Programa "Resende Cidadã" foi paralisado em 2020 por conta da pandemia, mas foi retomado em maioDivulgação

Publicado 30/06/2022 18:46

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Resende realiza neste sábado (2), mais uma edição do programa “Resende Cidadã”. O evento é aberto à comunidade e acontece entre 9h e 12h na Escola Municipal Júlio Verne, localizada na Rua Eurídices Almeida, nº 150, no bairro Vicentina.

Serão oferecidos atendimento como atenção básica em saúde e saúde bucal, Cadastro Único para benefícios da Assistência Social, Ouvidoria e Procon, cadastro de currículo e vagas de emprego por meio do Sine Itinerante e recreação para crianças.

A ação também vai contar com um Varal Solidário “Doe se Puder, Pegue se Precisar” com doação e arrecadação de roupas, cobertores e sapatos. A Cruz Vermelha estará presente participando com atendimento em saúde, pintura nas crianças e Shiatsu com técnicas terapêuticas.