Unidade em Resende fica na R. Sarquis Jose Sarquis, 80 - Jardim Jalisco - Divulgação

Unidade em Resende fica na R. Sarquis Jose Sarquis, 80 - Jardim JaliscoDivulgação

Publicado 30/06/2022 17:03

O Senac RJ está com inscrições em cursos profissionalizantes gratuitos na unidade Resende por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). São 186 vagas para pessoas com renda familiar per capita de até dois salários-mínimos. Algumas aulas começam a partir do dia 7 de julho. Os interessados devem se candidatar pelo link