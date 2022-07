Estádio Luso Brasileiro - Divulgação

Estádio Luso BrasileiroDivulgação

Publicado 04/07/2022 16:42

Mesmo com novo técnico , o Pérolas Negras perdeu, por 2 a 1, para a Portuguesa em jogo realizado neste domingo (3), no Estádio Luso Brasileiro. A partida foi válida pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O primeiro gol foi marcado por Franco do Pérolas, mas Douglas Skillo e Cafu viraram para os donos da casa, que chegaram a 18 pontos, na terceira posição do Grupo 7 da competição.

Na próxima rodada, o Pérolas recebe o Cianorte-PR, no Estádio do Trabalhador, em Resende. O jogo será realizado no domingo (10), às 15 horas.