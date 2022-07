Unidade de Pronto Atendimento - Gleisiane Carvalho

Publicado 05/07/2022 17:42

A Prefeitura de Resende confirmou que o bebê que faleceu no último sábado (2) deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento, do bairro Cidade Alegria, com bronquiolite e Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele era lactente e apresentava quadro de síndrome gripal.

Em nota de esclarecimento emitida nesta terça-feira (5), a prefeitura disse que o caso está sendo rigidamente investigado. Que o prontuário do paciente foi encaminhado para o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ) e para a Comissão de Óbito Materno Infantil Municipal para avaliação independente.

Ainda no sábado, uma outra criança também faleceu no Hospital de Emergência da cidade. A causa da morte está sendo investigada. Exames complementares são aguardados.