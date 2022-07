Resende é o único município do estado do Rio de Janeiro na categoria de médio porte. - Gleisiane Carvalho

Publicado 05/07/2022 18:06

Uma pesquisa, realizada pela Austin Rating em parceria com a Editora Três, elencou as 50 melhores cidades do Brasil. O ranking foi dividido em três categorias: grande, médio e pequeno porte. Entre os municípios de médio porte, Resende, no Sul do Estado, ocupou o 35º lugar.

A pesquisa, divulgada na Revista Isto É, analisou indicadores quantitativos e qualitativos. Os critérios foram divididos em: fiscais, como capacidade de arrecadação, execução do orçamento; econômicos, como padrão de vida e comércio exterior; sociais como habitação e desenvolvimento humano; e digitais, como mobilidade digital e geral.

Considerando todas as categorias da avaliação, em todo o estado do Rio de Janeiro, apenas Resende e Niterói aparecem na lista. "Estes números nos mostram que a gestão municipal investe em diferentes áreas da cidade. Com isso, contribuímos na melhoria da qualidade de vida e ainda atraímos novos investimentos", disse o prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz.